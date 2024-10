Ritiro Djokovic, annuncio drammatico: mazzata terribile (Di domenica 20 ottobre 2024) Ritiro Djokovic: l’atleta serbo che continua a giocare è l’ultimo a mollare. Ma prima o poi si ritirerà. Ecco l’annuncio che è una mazzata Nole Djokovic, con la vittoria delle Olimpiadi di Parigi, ha messo il timbro a tutti i tornei ai quali ha partecipato. Un atleta clamoroso, che ha fatto la storia del tennis e che verrà ricordato per sempre. Djokovic (Lapresse) – Ilveggente.itIl serbo è l’ultimo di quelli che hanno rivoluzionato il gioco ancora ad essere ben presente dentro il circuito. Federer da un po’ di tempo si è ritirato e nelle scorse settimane c’è anche stato quello di Nadal. Insomma, l’ultima bandiera in mezzo ai giovani che stanno prendendo piede e tra questi c’è anche il nostro Jannik Sinner. Ma quando deciderà di ritirarsi Djokovic? Un annuncio lo ha dato Jimmy Connors che ha un noto podcast “Advantage Connors”, nel quale commenta quello che succede. Ilveggente.it - Ritiro Djokovic, annuncio drammatico: mazzata terribile Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di domenica 20 ottobre 2024): l’atleta serbo che continua a giocare è l’ultimo a mollare. Ma prima o poi si ritirerà. Ecco l’che è unaNole, con la vittoria delle Olimpiadi di Parigi, ha messo il timbro a tutti i tornei ai quali ha partecipato. Un atleta clamoroso, che ha fatto la storia del tennis e che verrà ricordato per sempre.(Lapresse) – Ilveggente.itIl serbo è l’ultimo di quelli che hanno rivoluzionato il gioco ancora ad essere ben presente dentro il circuito. Federer da un po’ di tempo si è ritirato e nelle scorse settimane c’è anche stato quello di Nadal. Insomma, l’ultima bandiera in mezzo ai giovani che stanno prendendo piede e tra questi c’è anche il nostro Jannik Sinner. Ma quando deciderà di ritirarsi? Unlo ha dato Jimmy Connors che ha un noto podcast “Advantage Connors”, nel quale commenta quello che succede.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Six Kings Slam - Rafa Nadal : “Emozionante giocare con Djokovic. Il ritiro sarà un gran cambiamento” - Dopo avrò solo bisogno di tempo per riflettere“. Rafa Nadal chiude al quarto posto il Six Kings Slam, dopo la sconfitta patita da Novak Djokovic in quello che con tutta probabilità è l’ultimo atto di una rivalità durata quindici anni. Il vincitore di 22 Slam ha tenuto a parlare della sua partita: “Una battaglia, ovviamente diversa da quelle che abbiamo avuto nel circuito, ma è stata divertente ... (Oasport.it)

Ritiro Djokovic - annuncio di questi minuti : i tifosi restano di sasso - Novak Djokovic triste (LaPresse) – Calciomercato. Per Novak Djokovic si è conclusa la Six Kings Cup contro il numero uno al mondo, che già lo aveva sconfitto meno di una settimana fa nel torneo di Shanghai. . Altrimenti rimarrà ancora, continuerà a giocare, e, aggiungo io, che cosa c’è di sbagliato in questo?”. (Calciomercato.it)

Game over Djokovic - annuncio improvviso sul ritiro - Novak Djokovic, il giudizio è impietoso La sconfitta contro Sinner ha palesato nuovamente i limiti attuali di Djokovic. ” Questo il giudizio di Panatta che, verosimilmente, non sarà ascoltato dal serbo. Da allora, se si esclude il memorabile trionfo alle Olimpiadi di Parigi, nessun titolo Slam e nemmeno Atp. (Serieanews.com)