Quando il fashion si apre ai giovani: Mugler lancia un programma di borse di studio per giovani talenti (Di domenica 20 ottobre 2024) Mugler, celebre marchio legato alla moda e al mondo delle arti performative, ha recentemente avviato il suo primo programma sociale, volto a sostenere giovani talenti emergenti della musica contemporanea e della danza. Questo progetto, denominato Mugler Creators Program, è pensato per offrire borse di studio a studenti promettenti che affrontano difficoltà finanziarie, aiutandoli a realizzare i propri sogni. Mugler e il suo nuovo programma di borse di studio per giovani talenti della musica e della danza Per l’anno accademico in corso, il programma ha stanziato 175.000 euro da destinare a istituzioni negli Stati Uniti e nel Regno Unito, con l’intenzione di estendere l’iniziativa anche a livello globale nei prossimi anni. Nel Regno Unito, il Mugler Creators Program collabora con Trinity Laban, un’istituzione riconosciuta per i suoi programmi di musica, danza e canto contemporanei. Metropolitanmagazine.it - Quando il fashion si apre ai giovani: Mugler lancia un programma di borse di studio per giovani talenti Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024), celebre marchio legato alla moda e al mondo delle arti performative, ha recentemente avviato il suo primosociale, volto a sostenereemergenti della musica contemporanea e della danza. Questo progetto, denominatoCreators Program, è pensato per offriredia studenti promettenti che affrontano difficoltà finanziarie, aiutandoli a realizzare i propri sogni.e il suo nuovodidiperdella musica e della danza Per l’anno accademico in corso, ilha stanziato 175.000 euro da destinare a istituzioni negli Stati Uniti e nel Regno Unito, con l’intenzione di estendere l’iniziativa anche a livello globale nei prossimi anni. Nel Regno Unito, ilCreators Program collabora con Trinity Laban, un’istituzione riconosciuta per i suoi programmi di musica, danza e canto contemporanei.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂš recenti.

Fisco - formazione e giovani. In tredici pagine di dossier il programma delle imprese : "Serve un patto di fiducia" - Il dossier, 13 pagine in tutto, racchiude le ’Proposte per la Liguria 2024-2029’, da trasmettere alla presidenza e al Consiglio regionale della Liguria, cui si chiederà di condividere il documento. Capitolo infrastrutture, porto ed economia del mare. "Un patto di fiducia tra imprenditori, politica e istituzioni". (Lanazione.it)

Brando Badoer entra nel programma giovani della McLaren : il figlio d’arte correrà in F3 con Prema nel 2025 - “Sono entusiasta di unirmi al programma McLaren Driver Development. La Formula 3 sarà impegnativa, come al solito, ma ha l’atteggiamento giusto per amalgamarsi rapidamente con la squadra e con il campionato”. Il giovane driver azzurro, dopo due annate di apprendistato in Formula 4, è salito di colpi in questa stagione al debutto in Formula Regional guadagnandosi la chiamata del team di Woking e ... (Oasport.it)

Sono aperte le candidature per “Together” - il programma globale di Sisecam dedicato ai giovani talenti - È possibile candidarsi al Global Young Talent Program “Together” attraverso il seguente link: ufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile. Sisecam, che vanta 88 anni di storia, oltre 24 mila dipendenti, attività produttive in 14 Paesi su quattro continenti e una rete di vendita in oltre 150 Paesi, porta avanti il suo percorso di crescita con un approccio inclusivo che guida lo sviluppo ... (Liberoquotidiano.it)