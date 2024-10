Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi domenica 20 ottobre 2024: pioggia e schiarite (Di domenica 20 ottobre 2024) Nuvole, pioggia e qualche schiarita in questa domenica 20 ottobre 2024 a Roma e nel Lazio: ecco le Previsioni previste per oggi. Fanpage.it - Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi domenica 20 ottobre 2024: pioggia e schiarite Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Nuvole, pia e qualche schiarita in questa20e nel: ecco lepreviste per

Maltempo : zone di Emilia-Romagna in allerta rossa - quasi tutta la Puglia fra quelle in arancione Protezione civile - previsioni meteo - Il sindaco di Taranto, con un‚Äôordinanza, ha disposto ‚Äúla chiusura per il giorno sabato 19. ‚ÄĚ Rischio: secondo lo schema sotto, fonte protezione civile della Puglia. . 2024 di tutti i plessi scolastici di qualsiasi ordine e grado, pubblici e privati, degli asili nido, pubblici e privati, nonch√© della frequenza della attivit√† scolastiche e di formazione superiore, presenti sull‚Äôintero territorio ... (Noinotizie.it)

Allerta rossa in Emilia Romagna : le previsioni meteo delle prossime ore - Fa sapere Arpae. Forti venti I venti soffieranno intensamente lungo la costa e potranno raggiungere intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h). Frane e la piena del Po “Potranno verificarsi diffusi fenomeni franosi e ruscellamenti nelle zone collinari e montane caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti, e ... (Ilrestodelcarlino.it)

Previsioni meteo Roma e Lazio 17 ottobre : cielo nuvoloso e maltempo - tornano le piogge - Cielo nuvoloso e piogge nel pomeriggio nel Lazio: le temperature si abbassano ma rimangono comunque gradevoli, mentre i venti soffieranno moderati.Continua a leggere . (Fanpage.it)