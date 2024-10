Picchia madre e figlia per la casa in disordine, arrestato (Di domenica 20 ottobre 2024) Arresti domiciliari in attesa della convalida: un uomo di quarantacinque anni di Ferentino è stato bloccato dai carabinieri dopo aver malmenato la compagna e la figlioletta di lei che, secondo la sua versione, non avrebbe tenuto la casa in ordine.La vicenda, che ha dell'incredibile, è Frosinonetoday.it - Picchia madre e figlia per la casa in disordine, arrestato Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Arresti domiciliari in attesa della convalida: un uomo di quarantacinque anni di Ferentino è stato bloccato dai carabinieri dopo aver malmenato la compagna e la figlioletta di lei che, secondo la sua versione, non avrebbe tenuto lain ordine.La vicenda, che ha dell'incredibile, è

