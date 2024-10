Padova-Feralpisalò 0-0. I Leoni del Garda fermano la capolista: gli highlights (Di domenica 20 ottobre 2024) La Feralpisalò blocca sullo 0-0 la capolista Padova, ma torna a casa con rimpianti e recriminazioni per alcune decisioni discutibili dell'arbitro Gigliotti di Cosenza. I gardesani protestano soprattutto per un rigore non concesso nel primo tempo per un evidente fallo di mano di Perrotta in area Bresciatoday.it - Padova-Feralpisalò 0-0. I Leoni del Garda fermano la capolista: gli highlights Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Lablocca sullo 0-0 la, ma torna a casa con rimpianti e recriminazioni per alcune decisioni discutibili dell'arbitro Gigliotti di Cosenza. I gardesani protestano soprattutto per un rigore non concesso nel primo tempo per un evidente fallo di mano di Perrotta in area

Serie C - Padova-FeralpiSalò : le pagelle degli uomini di Andreoletti - t. . Le pagelle dei giocatori del Padova dopo il pari contro la FeralpiSalò nella decima giornata del campionato di Serie C girone A. Cretella xx), Crisetig 6, Villa 5. . ); Capelli 5,5, Fusi 6 (dal 12' s. PADOVA (3-4-2-1) Fortin 6,5; Belli 6,5, Delli Carri 6,5, Perrotta 7 (dal 40' s. t. Bianchi s. (Padovaoggi.it)

LIVE – Padova-FeralpiSalò 0-0 - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Tra poco il calcio d’inizio. 25 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale del match Padova-FeralpiSalò. La diretta live di Padova-FeralpiSalò, match valido per la decima giornata del girone A della Serie C 2024/2025. (Sportface.it)

Padova-Feralpisalò oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie C 2024/25 - The post Padova-Feralpisalò oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25 appeared first on SportFace. Padova-Feralpisalò: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 20 ottobre alle ore 17. Inizio di stagione esaltante per i biancoscudati, padroni assoluti fin qui del girone con 25 punti in nove partite: la volontà è quella di proseguire ... (Sportface.it)