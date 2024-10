Nuovi razzi lanciati da Libano su Haifa (Di domenica 20 ottobre 2024) 18.15 Hezbollah ha lanciato Nuovi razzi contro Haifa, la principale città nel Nord di Israele, a seguito degli attacchi israeliani sul Libano. I combattenti hanno lanciato una "salva di razzi" contro "la città di Haifa in risposta alle aggressioni ai sobborghi meridionali" di Beirut, un bastione di Hezbollah colpito molte volte dalle forze israeliane. In precedenza,il gruppo sciita filoiraniano aveva detto di aver attaccato con razzi una base militare vicino a Safed. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 20 ottobre 2024) 18.15 Hezbollah ha lanciatocontro, la principale città nel Nord di Israele, a seguito degli attacchi israeliani sul. I combattenti hanno lanciato una "salva di" contro "la città diin risposta alle aggressioni ai sobborghi meridionali" di Beirut, un bastione di Hezbollah colpito molte volte dalle forze israeliane. In precedenza,il gruppo sciita filoiraniano aveva detto di aver attaccato conuna base militare vicino a Safed.

