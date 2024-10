Nuova rissa nella movida a Nocera, danni ad un locale: si indaga (Di domenica 20 ottobre 2024) Un nuovo episodio di violenza si è verificato, la scorsa notte, tra i locali della movida a Nocera Inferiore. Per motivi in corso di accertamento, alcune persone hanno iniziato a litigare, poi i toni si sono fatti sempre più accesi e la situazione è degenerata con il lancio di sedie, sgabelli e Salernotoday.it - Nuova rissa nella movida a Nocera, danni ad un locale: si indaga Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Un nuovo episodio di violenza si è verificato, la scorsa notte, tra i locali dellaInferiore. Per motivi in corso di accertamento, alcune persone hanno iniziato a litigare, poi i toni si sono fatti sempre più accesi e la situazione è degenerata con il lancio di sedie, sgabelli e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Controlli nella movida a Nocera Inferiore : arrestato un pusher - Un presunto pusher è stato arrestato, nella serata del 30 agosto, a Nocera Inferiore. Nel corso dei controlli lungo le vie della movida, i carabinieri hanno fermato un uomo che, al termine della perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 41,5 grammi di cocaina suddivisa... (Salernotoday.it)

Nocera Inferiore - arrestato per spaccio durante la Movida : ora ai domiciliari - di cocaina suddivisa in dosi, un bilancino di precisione, nonché materiale per il confezionamento e la somma in contanti di euro 235,00, verosimilmente provento dell’attività illecita. IT su Google News. Per l’indagato sono stati disposti gli arresti domiciliari. Segui ZON. I Carabinieri durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione ... (Zon.it)

Operazione “Alto Impatto” a Nocera : controlli stradali e denunce nella Movida - Lo stesso è stato destinatario del “foglio di via” in quanto non residente nel comune di Nocera. Segui ZON. Il servizio è stato posto in essere con posti di controllo in via Atzori, in Piazza Santa Chiara, a confine con Pagani, e nel centro cittadino con impiego di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania. (Zon.it)