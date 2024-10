Nascondeva in casa coltelli e manette: arrestato 62enne (Di domenica 20 ottobre 2024) Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 62enne afragolese con precedenti di polizia, anche specifici, per porto e detenzione abusiva di arma clandestina e relativo munizionamento.In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante i servizi all’uopo Napolitoday.it - Nascondeva in casa coltelli e manette: arrestato 62enne Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto unafragolese con precedenti di polizia, anche specifici, per porto e detenzione abusiva di arma clandestina e relativo munizionamento.In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante i servizi all’uopo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nascondeva in casa coltelli e manette: arrestato 62enne - Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 62enne afragolese con precedenti di polizia, anche specifici, per porto e detenzione abusiva di arma clandestina e relativo ... (napolitoday.it)

G7 Difesa Napoli, tre agenti feriti: «I responsabili vanno puniti» - Tre poliziotti contusi durante gli scontri a Napoli, ieri, nella manifestazione anti G7 e il sindacato di polizia Sap dice basta: «Così non si può andare avanti», afferma ... (ilmattino.it)

Controlli della polizia nel Napoletano, sequestrate armi e droga - Tre operazioni di polizia nella giornata di ieri: nel mirino la detenzione di armi e droga. Ad Afragola la Polizia di Stato ha arrestato un 62enne del luogo con precedenti di polizia, anche specifici, ... (ansa.it)