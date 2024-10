Moto2 GP Australia 2024 risultati e ordine di arrivo | torna al successo Aldeguer

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ie la classifica del Gran Premio d’per quanto riguarda il Mondiale dellaalFermin, che arte dalla pole e vince sul circuito di Phillip Island una gara incui non ha sbagliato sostanzialmente nulla. Seconda posizione per Aron Canet, sempre in lotta fino all’ultima curva, ma anche protagonista di un paio di sbavature che probabilmente gli sono costate il. Sul terzo gradino del podio, a sorpresa, il padrone di casa Senna Agius davanti ad Ai Ogura.