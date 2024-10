Migranti, il governo prepara il decreto sui Paesi sicuri. Mattarella teme lo scontro con Ue e magistratura: «Può saltare il sistema» (Di domenica 20 ottobre 2024) L’appuntamento è fissato per domani, lunedì 21 ottobre, alle 18. A quell’ora Giorgia Meloni riunirà il Consiglio dei ministri ad hoc convocato per dare risposta alla decisione con cui il Tribunale di Roma ha smontato dalle basi il progetto di “delocalizzazione” dei richiedenti asilo in Albania, imponendo al governo di far rientrare subito in Italia i primi 12 Migranti spediti oltre Adriatico. L’obiettivo è chiaro, i mezzi a grandi linee definiti. Ma la strada appare tutt’altro che in discesa. Fin da ieri i retroscena dei giornali indicano lo schema cui i tecnici di Palazzo Chigi starebbero lavorando, sotto la supervisione del fidato sottosegretario Alfredo Mantovano. L’idea guida è quella di approvare un decreto legge che dia maggior forza a quella lista di Paesi sicuri azzoppata dalle sentenze: quella della Corte di Giustizia Ue prima, quella della giudice di Roma Silvia Albano poi. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 20 ottobre 2024) L’appuntamento è fissato per domani, lunedì 21 ottobre, alle 18. A quell’ora Giorgia Meloni riunirà il Consiglio dei ministri ad hoc convocato per dare risposta alla decisione con cui il Tribunale di Roma ha smontato dalle basi il progetto di “delocalizzazione” dei richiedenti asilo in Albania, imponendo aldi far rientrare subito in Italia i primi 12spediti oltre Adriatico. L’obiettivo è chiaro, i mezzi a grandi linee definiti. Ma la strada appare tutt’altro che in discesa. Fin da ieri i retroscena dei giornali indicano lo schema cui i tecnici di Palazzo Chigi starebbero lavorando, sotto la supervisione del fidato sottosegretario Alfredo Mantovano. L’idea guida è quella di approvare unlegge che dia maggior forza a quella lista diazzoppata dalle sentenze: quella della Corte di Giustizia Ue prima, quella della giudice di Roma Silvia Albano poi.

