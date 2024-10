Migranti, Donzelli: “Mail magistrati contro Meloni inequivocabile, non ci fermeranno” (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Oggi Il Tempo pubblica una Mail tra magistrati dal contenuto inequivocabile contro la Meloni e le riforme in L'articolo Migranti, Donzelli: “Mail magistrati contro Meloni inequivocabile, non ci fermeranno” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Migranti, Donzelli: “Mail magistrati contro Meloni inequivocabile, non ci fermeranno” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Oggi Il Tempo pubblica unatradal contenutolae le riforme in L'articolo: “, non ci” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Scontro tra governo e giudici sui migranti - il presidente dell’associazione magistrati : «Toni senza precedenti - Nordio minaccia sanzioni» - Inoltre, ha chiosato il presidente dell’Anm: «La magistratura non ha compiti politici ma di rispetto dei diritti e delle garanzie delle persone, non solo dei cittadini ma di tutti gli individui che entrano in contatto con la nostra comunità politica e giuridica senza occuparsi dei programmi politici del governo di turno». (Open.online)