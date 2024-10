Notizie.com - Migranti Albania, pronto in Cdm un decreto sui Paesi sicuri: cosa prevede

Leggi tutta la notizia su Notizie.com

(Di domenica 20 ottobre 2024) Domani è atteso un Cdm, convocato dalla Premier Giorgia Meloni, per definire il caso: ecco la lista dei. L’idea è di fornire un nuovo strumento per cercare di evitare poi precedenti come quello di Gajder, dove erano stati trasferiti un gruppo di immigrati costretti a fare ritorno in Italia.Cdm per(ANSA) Notizie.comGià ieri era stato annunciato il Consiglio dei Ministri voluto dalla Presidente del Consiglio, oggi escono ulteriori informazioni su quelle che potrebbero essere le novità approfondite e lanciate per risolvere la situazione. Per affrontare il blocco della magistratura, che ha obbligato il rimpatrio deitrasportati in, la Meloni ha chiesto unlegge che preventivamente rediga la lista dei