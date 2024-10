Ilfattoquotidiano.it - Messico, la riforma della giustizia è un’eredità gravosa per Claudia Sheinbaum

(Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo l’approvazione da parte del Senato messicanodel potere giudiziario proposta da Amlo (Andrés Manuel López Obrador, l’ex presidente a cui è subentrata il 1° ottobre), dal prossimo anno i magistrati del sistema federale saranno eletti per voto popolare, compresi i ministri che compongono la Corte Suprema. Una svolta epocale, ma con la prospettiva non certo rosea che la politica possa controllare il potere giudiziario. I motivi di una svolta storica Attualmente i giudici delle corti federali sono nominati dalla Corte Suprema sulla base di qualifiche, titoli di studio e anni di esperienza. I componentiCorte vengono invece proposti dal presidente e approvati dal Senato per un mandato rinnovabile ogni 15 anni: ladi López Obrador riduce il numero da 11 a 9, accorciando il loro mandato da 15 a 12 anni.