Maltempo in Valtellina, frana cade sulla provinciale 27 a Teglio. Due famiglie evacuate (Di domenica 20 ottobre 2024) Teglio (Sondrio) – Il Maltempo che insiste sulla Lombardia ha causato, nel primo pomeriggio di ieri sabato 19 ottobre, una frana in Valtellina. Detriti hanno invaso la strada provinciale n.27 che collega Tresenda con Teglio, dove per precauzione due famiglie sono state evacuate. Appena dopo il cimitero della frazione, si è rotto infatti il muretto di contenimento a monte della strada e, di conseguenza, terra e sassi sono scivolati sulla carreggiata. Lo smottamento è avvenuto in un'area nelle ultime ore colpita da forti precipitazioni piovose. "Il materiale ha invaso entrambe le carreggiate, ha divelto il guard-rail a valle e si è bloccato appena sotto la provinciale", ha dichiarato il sindaco di Teglio, Ivan Filippini, che, insieme al vicesindaco Alessandro Negri, intorno alle 14 si è recato sul luogo.

