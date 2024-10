Gaeta.it - Maltempo in Italia: un weekend di allagamenti e allerta meteo da nord a sud

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’si trova attualmente a fare i conti con undi intensoche ha provocato ingenti danni e disagi in diverse regioni del Paese. Le precipitations, in particolare abbondanti in Emilia-Romagna, hanno causatoe interruzioni nel traffico, mentre altre zone, come la Sicilia, stanno sperimentando le conseguenze di un’inusuale inversione climatica dopo mesi di siccità. In questo contesto, le autoritàrologiche hanno emesso vari avvisi di, estendendo la preoccupazione a diverse regioni del sud, compresi Calabria e Basilicata. Situazione critica in Emilia-Romagna L’Emilia-Romagna è stata una delle regioni più colpite dal, con oltre 80 millimetri di pioggia accumulati in sole quattro ore.