Maltempo in Italia: chiusure stradali e disagi nelle regioni colpite (Di domenica 20 ottobre 2024) A seguito dell'ondata di Maltempo che ha colpito duramente le regioni di Emilia Romagna, Liguria, Marche e Sicilia, Anas, la società del Gruppo FS Italiane, è impegnata in interventi sulla rete stradale e autostradale per ripristinare la circolazione e ridurre i disagi. Le infrastrutture vengono costantemente monitorate e i tecnici sono al lavoro per garantire la sicurezza degli utenti. Emilia Romagna: frane e allagamenti bloccano le arterie principali In Emilia Romagna, la situazione risulta particolarmente critica a Pianoro (Bologna), dove una frana ha portato alla chiusura della strada statale 65 "Della Futa", in entrambe le direzioni, limitando il transito ai soli residenti e ai mezzi di soccorso. Allagamenti hanno inoltre costretto alla chiusura di un tratto della statale 65 "Bis Fondovalle Savena" e della tangenziale di Reggio Emilia.

