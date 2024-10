Lutto nel cinema, morto a soli 59 anni l’attore Adamo Dionisi (Di domenica 20 ottobre 2024) Adamo Dionisi è morto a seguito di una lunga malattia: era conosciuto soprattutto per aver interpretato il boss Manfredi Anacleti in Suburra È arrivata questa mattina, come un fulmine a ciel sereno, la notizia che ha sconvolto il mondo del cinema internazionale e ancora più in particolare italiano. Adamo Dionisi si è spento a 59 anni, dopo aver lottato a lungo con una malattia che purtroppo ha avuto la meglio su di lui. Adamo Dionisi, conosciuto soprattutto per il suo ruolo in Suburra (Ansa) – Cityrumors.itl’attore nato a Roma nel 1965, che nel passato è stato tra i leader della curva della Lazio, è diventato una celebrità del cinema, passando agli onori soprattutto per la sua grande interpretazione nella serie televisiva Suburra, nella quale ha interpretato il ruolo del boss Manfredi Anacleti. Cityrumors.it - Lutto nel cinema, morto a soli 59 anni l’attore Adamo Dionisi Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di domenica 20 ottobre 2024)a seguito di una lunga malattia: era conosciuto soprattutto per aver interpretato il boss Manfredi Anacleti in Suburra È arrivata questa mattina, come un fulmine a ciel sereno, la notizia che ha sconvolto il mondo delinternazionale e ancora più in particolare italiano.si è spento a 59, dopo aver lottato a lungo con una malattia che purtroppo ha avuto la meglio su di lui., conosciuto soprattutto per il suo ruolo in Suburra (Ansa) – Cityrumors.itnato a Roma nel 1965, che nel passato è stato tra i leader della curva della Lazio, è diventato una celebrità del, passando agli onori soprattutto per la sua grande interpretazione nella serie televisiva Suburra, nella quale ha interpretato il ruolo del boss Manfredi Anacleti.

