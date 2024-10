361magazine.com - Liam Payne, “morte sospetta”, un dipendente dell’hotel nei guai: “avrebbe procurato la droga”

(Di domenica 20 ottobre 2024)e le accuse ad undove la star ex membro degli One Direction soggiornava ed è morto volando dal balcone del terzo piano Nella stanza dove soggiornavaè stata trovatae alcol dalla polizia. Una fonte dell’ufficio delre in queste ore ha parlato con People Magazine ed ha fatto delle rivelazioni su unCasaSur Palermo di Buenos Aires, dove si è consumata la tragedia. Il noto magazine americano ha rivelato: “Si tratta di una fonte interna, che ha lavorato alle indagini e che ha chiesto di mantenere la riservatezza a causa della delicatezza della sua posizione. – si legge su People – Gli inquirenti ritengono cheabbia ottenuto le sostanze grazie ad una persona che lavora nell’hotel. La fonte è stata molto chiara: ‘Ci sono prove che fanno pensare che unabbiala dr0ga a