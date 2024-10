Quotidiano.net - Lecce, ragazzina di 12 anni violentata dal gruppo. La Procura indaga su tre minorenni

(Di domenica 20 ottobre 2024) Bari, 20 ottobre 2024 - In provincia ditresono sospettati di violenza ai ddi unadi 12. Laper idiha aperto le indagini per presunta violenza sessuale di. La stampa locale ha ricostruito i fatti: venerdì sera la giovane sarebbe stata attirata con l'inganno in un luogo buio e appartato da un 16enne che conosceva. Ma giunta sul posto la 12enne ha trovato ad attenderla anche altri due amici del giovane che l'avrebbero. Dopo l’aggressione i giovani hanno anche rubato il portafoglio alla. Â