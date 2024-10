Anteprima24.it - “Le patologie del colon retto”, dal 7 al 9 novembre congresso all’Ospedale Fatebenefratelli

(Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Ospedale Sacro Cuore di Gesùdi Benevento organizza nei giorni 7 – 8 e 9un interessantesui temi: “Ledel: strategie terapeutiche a confronto e Prevenzione dei tumori colorettali”. L’obiettivo della tre giorni, ha dichiarato il responsabile scientifico dott. Alessandro Arturi, è quello di offrire momenti di aggregazione e condivisione scientifica su alcuni temi fondamentali della Chirurgia Colorettale. Ilche si terrà a Benevento nello splendido Auditorium Fra Pietro Maria dè Giovanni dell’Ospedale FBF in viale Principe di Napoli, è indirizzato a Chirurghi Esperti, Medici in Formazione, Medici di Medicina Generale, Gastroenterologi, Radiologi, Radioterapisti, Anestesisti, Medici Specialisti in Nutrizione Clinica ed Infermieri.