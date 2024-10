Le ombre del K-pop: una star svela il bullismo dietro lo showbiz (Di domenica 20 ottobre 2024) In principio fu il Gangnam Style. Era l’estate del 2012 quando la canzone di Psy conquistò il mondo. Da quel momento iniziò la corsa inarrestabile del K-Pop che oggi ha nei BTS e nelle Blackpink i suoi maggiori rappresentanti. Eppure, dietro la patina dorata dello showbiz che, insieme ai K-Drama, ha reso il Paese asiatico un punto di riferimento dell’entertainment globale, c’è più di un punto oscuro. Che Hanni, cantante delle NewJeans, ha deciso di portare alla luce. Ventenne, con origini vietnamite e australiane, Hanni sembrava avere tutto. Ma ha deciso di diventare la prima whistleblower all’interno di un’industria che ha come unico imperativo quello di macinare incassi. Il boicottaggio della Hybe nei confronti delle NewJeans Hanni si è presentata martedì 15 ottobre all’Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale della Corea del Sud, per un’attesissima testimonianza. Lettera43.it - Le ombre del K-pop: una star svela il bullismo dietro lo showbiz Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di domenica 20 ottobre 2024) In principio fu il Gangnam Style. Era l’estate del 2012 quando la canzone di Psy conquistò il mondo. Da quel momento iniziò la corsa inarrestabile del K-Pop che oggi ha nei BTS e nelle Blackpink i suoi maggiori rappresentanti. Eppure,la patina dorata delloche, insieme ai K-Drama, ha reso il Paese asiatico un punto di riferimento dell’entertainment globale, c’è più di un punto oscuro. Che Hanni, cantante delle NewJeans, ha deciso di portare alla luce. Ventenne, con origini vietnamite e australiane, Hanni sembrava avere tutto. Ma ha deciso di diventare la prima whistleblower all’interno di un’industria che ha come unico imperativo quello di macinare incassi. Il boicottaggio della Hybe nei confronti delle NewJeans Hanni si è presentata martedì 15 ottobre all’Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale della Corea del Sud, per un’attesissima testimonianza.

