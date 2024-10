Le chat dei magistrati sul caso Albania | Meloni vuole riscrivere il diritto è più pericolosa di Berlusconi

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di domenica 20 ottobre 2024) L’allerta all’interno della magistratura italiana è massima – o per lo meno in una sua parte rilevante. E viaggia in queste ore sullee nelle mailing list dei giudici. Specialmente in quelle di area più spiccatamente progressista, come Magistratura Democratica. A nessuno è sfuggito lo spessore dell’attacco portato venerdì dalla premier Giorgia– poi, a ruota, da ministri di peso come Carlo Nordio o Matteo Salvini – contro il Tribunale di Roma, «reo» di aver scardinato con una semplice decisione l’intero impianto del “modello”. Una decisione «pregiudiziale», quella dei togati romani, secondo la premier, intervenuta dal Libano, dove si trovava in missione, per lamentare quanto sia «difficile lavorare e cercare di dare risposte a questa nazione quando si ha anche l’opposizione di parte delle istituzioni che dovrebbero aiutare a dare risposte».