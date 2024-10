Lanazione.it - Istantanee della guerra. La storia del postino di Doberdò che da Firenze dà sollievo ai militari. Quell’inviato speciale al fronte

(Di domenica 20 ottobre 2024) IldiL’ho incontrato nella prima seranostra spaventevole azione di artiglieria, in uno del tortuosi camminamenti dei Cosich. Nell’aria era il rimbombo delle folgori, ma il cielo splendeva di una serenità divina. Le furie degli uomini non arrivavano fino lassù. Sperduto nell’azzurro, un aeroplano nemico bianco come un albatro roteava con un frullare sonoro ed inquieto, intorno al poggio. Dalle profondità fiammeggianti nelle quali moriva il sole, scaturivano altri areoplani ed accorrevano: ma le ali eran tinte del colorinostra bandiera. L’Aviatik aveva scorto gli avversari e il suo ronzio si faceva più acuto, il suo volo più incerto: avrebbe voluto fuggire e pure indugiava, nella rabbia di dover forse troncare una missione, importante e necessaria.