Harley Davidson le donne motocicliste sfilano a Lucca

(Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 – Centinaia di moto, tutte, tutte guidate da, nonostante il maltempo, hanno sfilato stamani asotto le storiche mura della città, per la quarta edizione Ladies ofNational Run (Lnr), un evento motociclistico di rilevanza nazionale organizzato dall'Owners Group (Hog). L'appuntamento ha riunito circa 500provenienti da tutta Italia all'insegna dell'amicizia, della passione per le motociclettee della solidarietà. Ma gli appassionati giunti in città sono stati oltre 1000. La parata si è tenuta lungo le Mura Urbane di, con la partenza prevista per le 10, un po' posticipata e con un itinerario panoramico che ha offerto scorci mozzafiato sulle colline circostanti.