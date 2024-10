Gioia in casa Sinner: pioggia di milioni e non solo, grandi notizie per Jannik (Di domenica 20 ottobre 2024) L’ultima prestazione è fondamentale in casa di Jannik Sinner. L’azzurro ha portato a casa un grande gruzzoletto ma non solo. Dopo tre sconfitte finalmente Jannik Sinner c’è riuscito. Era l’unica nota negativa – insieme al caso Clostebol ma qui parliamo solo di campo – di questo 2024 magnifico, torneo che gli ha regalato grandi vittorie e risultati che lo mettono di diritto nella storia del tennis italiano. boom Sinner gongola (Lapresse) TvPlayNumeri straordinari del tennista altoatesino che ha vinto in tre set contro Carlos Alcaraz e si è aggiudicato cosi la Six Kings Slam, ricca esibizione che ha visto 6 fenomeni del tennis mondiale affrontarsi a Riyad, in Arabia Saudita. Dopo tre sconfitte di fila nel 2024 Sinner ha battuto Alcaraz e lo ha fatto meritatamente, ribaltando una gara che sembrava avere ormai i soliti e consueti contorni. Tvplay.it - Gioia in casa Sinner: pioggia di milioni e non solo, grandi notizie per Jannik Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L’ultima prestazione è fondamentale indi. L’azzurro ha portato aun grande gruzzoletto ma non. Dopo tre sconfitte finalmentec’è riuscito. Era l’unica nota negativa – insieme al caso Clostebol ma qui parliamodi campo – di questo 2024 magnifico, torneo che gli ha regalatovittorie e risultati che lo mettono di diritto nella storia del tennis italiano. boomgongola (Lapresse) TvPlayNumeri straordinari del tennista altoatesino che ha vinto in tre set contro Carlos Alcaraz e si è aggiudicato cosi la Six Kings Slam, ricca esibizione che ha visto 6 fenomeni del tennis mondiale affrontarsi a Riyad, in Arabia Saudita. Dopo tre sconfitte di fila nel 2024ha battuto Alcaraz e lo ha fatto meritatamente, ribaltando una gara che sembrava avere ormai i soliti e consueti contorni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner batte Alcaraz in finale e vince il Six Kings Slam : Jannik porta a casa 5 milioni e mezzo di euro - Sinner batte Alcaraz con il punteggio di 6-7 6-3 6-3 e vince il Six Kings Slam. Jannik sconfigge per la prima volta nel 2024 lo spagnolo e conquista 5,5 milioni di euro.Continua a leggere . (Fanpage.it)

"La cifra più alta di sempre" : ecco quanto può portarsi a casa Sinner con il Six Kings Slam - Il numero uno al mondo tornerà poi a fare sul serio in occasione dell'ultimo Masters 1000 della stagione, quello di Parigi-Bercy, in programma dal 28 ottobre al 3 novembre. Il progetto è ben noto, punta a creare un Tour unico formato dagli Slam e dai grandi Masters 1000, destinato soltanto ai migliori tennisti. (Liberoquotidiano.it)

LIVE Sinner-Bu 6-3 - ATP Pechino 2024 in DIRETTA : l’azzurro porta a casa il primo set - La seconda semifinale dell’ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner ed il cinese Bu Yunchaokete sarà il quarto match sul Campo Centrale dalle 7. AD-40 Di un soffio out il rovescio lungolinea di Sinner. Sinner, ventitreenne altoatesino, si presenta all’appuntamento cinese da campione in carica e vuole scacciare convincendo sul campo le illazioni della WADA. (Oasport.it)