Francesco Benigno | Sono stato cacciato da ‘Avanti un altro'

Francesco Benigno : “Anche io cacciato da Avanti un Altro” - poi svela quel che pensa di Sonia Bruganelli - . Per scusarsi mi ha fatto un bonifico da 5 mila euro, una sorta di buona uscita da parte sua per l’imbarazzo provato per questa imposizione“. Quando gli è stato chiesto se fosse sicuro, Francesco Benigno ha risposto: “Certo, l’ho saputo per vie traverse. Un uomo molto educato. “Ho partecipato ad Avanti un Altro nel 2014 [interpretava il personaggio del pentito, ndr] poi ho dovuto lasciare per ... (Biccy.it)