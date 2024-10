Festa del Cinema di Roma, Gael Garcia Bernal: “Quando è arrivata la fama mi sono sentito in trappola” (Di domenica 20 ottobre 2024) L'attore e regista messicano è il protagonista, insieme a Diego Luna, della serie Disney+ ‘Máquina’: un dramma sportivo tra sconfitta, successo e crime “Ero giovane Quando nella mia vita è arrivata la fama, è stata difficile da capire e da gestire. Mi sono sentito come se la mia crescita e la mia innocenza si fossero Sbircialanotizia.it - Festa del Cinema di Roma, Gael Garcia Bernal: “Quando è arrivata la fama mi sono sentito in trappola” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L'attore e regista messicano è il protagonista, insieme a Diego Luna, della serie Disney+ ‘Máquina’: un dramma sportivo tra sconfitta, successo e crime “Ero giovanenella mia vita èla, è stata difficile da capire e da gestire. Micome se la mia crescita e la mia innocenza si fossero

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cafu non dimentica il passaggio al Milan : «Dopo la Roma dovevo andare in Giappone - ma quando è arrivata la chiamata…» - Cafu non dimentica il passaggio al Milan: «Dopo la Roma dovevo andare in Giappone, ma…». Le dichiarazioni dell’ex terzino brasiliano Intervenuto come ospite al Festival dello Sport di Trento, l’ex Milan e Roma Cafu ha rilasciato queste dichiarazioni sul suo passaggio in rossonero. Le dichiarazioni dell’ex terzino brasiliano: PAROLE – «Dopo la Roma dovevo andare in una squadra giapponese che mi ... (Calcionews24.com)

Allerta meteo - "la perturbazione è arrivata". Sottocorona : dove colpisce e quando finirà - "Cominciano a esserci schiarite sulle zone occidentali, però ancora il maltempo c'è", afferma l'esperto che per sabato 5 ottobre prevede, in base a dati e mappe, "un'ulteriore attenuazione dei fenomeni al nord dove ormai c'è ben poco, se escludiamo l'Emilia e soprattutto la Romagna", resta al centro-sud con qualche fenomeno intenso ma localizzato. (Iltempo.it)

Felipe Anderson SVELA : «Sarei RIMASTO ancora alla Lazio. Ma quando è ARRIVATA la chiamata da CASA…» - Ma quando è ARRIVATA la chiamata da CASA…». Felipe Anderson SVELA: «Sarei RIMASTO ancora alla Lazio. Le sue parole: PAROLE – «Né io e né chi mi è sempre stato vicino ha mai immaginato che la […]. Le dichiarazioni Felipe Anderson ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di TNT Sports, sul suo addio alla Lazio di quest’estate per trasferirsi in Brasile, al Palmeiras. (Calcionews24.com)