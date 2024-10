Gaeta.it - Emergenza maltempo a Bologna: strade allagate e negozi in difficoltà dopo il forte temporale

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, ilha causato ingenti danni nelle vie adiacenti al centro, contrasformate in veri e propri fiumi d’acqua. Con il miglioramento delle condizioni atmosferiche, si è scatenata una frenesia di pulizia e recupero.e attività commerciali si trovano ora ad affrontare le conseguenze di unapioggia che ha sommerso molte delle loro sedi. Il lavoro di rimozione del fango e di pulizia dei marciapiedi è iniziato subitoil passaggio dell’acqua, con residenti e commercianti che si rimboccano le maniche per limitare i danni. I danni ai: un disastro senza precedenti Le aree maggiormente colpite includono via Lame, Riva di Reno e San Felice, dove i commercianti sono stati costretti a intervenire per salvare i loro beni.