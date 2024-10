Dimarco: «Un onore avere Lautaro Martinez come capitano» (Di domenica 20 ottobre 2024) Federico Dimarco ha parlato al termine di Roma-Inter, match terminato con il punteggio di 1-0 a favore dei nerazzurri. Questo il suo commento. IL RAGIONAMENTO – Federico Dimarco si è così espresso a DAZN su Roma-Inter e l’importanza di Lautaro Martinez per la squadra: «Un onore e un piacere avere Lautaro come capitano. Deve continuare come sta facendo, anche se quest’anno ha segnato solo due, tre gol (ride, ndr.). Non spetta a me dire se lui meriti il pallone d’oro. L’unica cosa che deve fare è continuare a segnare e a vincere». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Dimarco: «Un onore avere Lautaro Martinez come capitano») © Inter-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati Inter-news.it - Dimarco: «Un onore avere Lautaro Martinez come capitano» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Federicoha parlato al termine di Roma-Inter, match terminato con il punteggio di 1-0 a favore dei nerazzurri. Questo il suo commento. IL RAGIONAMENTO – Federicosi è così espresso a DAZN su Roma-Inter e l’importanza diper la squadra: «Une un piacere. Deve continuaresta facendo, anche se quest’anno ha segnato solo due, tre gol (ride, ndr.). Non spetta a me dire se lui meriti il pallone d’oro. L’unica cosa che deve fare è continuare a segnare e a vincere». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «Un») © Inter-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

APPELLO in Diretta a VIERI : “Bobo - FACCIAMO LA PACE” ||| Di Livio SHOW anche su Lautaro e Dimarco - Sui giocatori più rappresentativi della Serie A ha inserito anche Romelu Lukaku. Angelo Di Livio ha parlato ai microfoni di TVPlay per il suo appuntamento settimanale e ha analizzato diversi temi, anche dal calcio del passato Angelo Di Livio, ex calciatore di Juventus e Fiorentina, è tornato sui tempi nei quali giocava insieme a Bobo Vieri e sul ‘dissing’ che c’è stato fra i due nelle scorse ... (Tvplay.it)

DI LIVIO : “OGGI LEAO NON E’ UN CAMPIONE. LAUTARO PALLONE D’ORO? DEVE FARE DI PIU’. TRA THEO HERNANDEZ E DIMARCO - ECCO CHI PRENDO” - Fagioli resterà un po’ a riposo dopo la Nazionale. “PERUZZI MEGLIO DI BUFFON, VI SPIEGO” – “Peruzzi o Buffon? Prendo Peruzzi, perché in quegli anni era insuperabile e poi mi ha fatto vincere. Spalletti è il mio allenatore preferito. E mi auguro che ne esca con Fonseca, ha ottime idee. E’ vero che gioca molto alto, ma ha i tempi giusti per arrivare sul fondo. (Tvplay.it)

Derby Inter-Milan 1-1 - la pareggia Dimarco su giocata di Lautaro - E' arrivato il momento del derby a San Siro. Il Milan potrebbe agganciare l'Inter in classifica. 28' pareggio dell'Inter: gol di Dimarco. (Pianetamilan.it)