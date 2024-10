Chi è Silvia Albano, giudice della sentenza sui Cpr in Albania, capo “toghe rosse” e presidente di Md, post pro migranti sui social (Di domenica 20 ottobre 2024) Albano è presidente nazionale di Magistratura Democratica, la corrente delle cosiddette "toghe rosse". La giudice si sarebbe sempre schierata con “l'ala più radicale”, tanto da fare parte del gruppo che ha guidato il distacco dalla corrente di Area, accusata di non essere “sufficientemente di sinist Ilgiornaleditalia.it - Chi è Silvia Albano, giudice della sentenza sui Cpr in Albania, capo “toghe rosse” e presidente di Md, post pro migranti sui social Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024)nazionale di Magistratura Democratica, la corrente delle cosiddette "". Lasi sarebbe sempre schierata con “l'ala più radicale”, tanto da fare parte del gruppo che ha guidato il distacco dalla corrente di Area, accusata di non essere “sufficientemente di sinist

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Avvocato denunciato dal giudice per un post su facebook - il presidente dei penalisti : "Critica è legittima" - "In uno Stato democratico il diritto di critica è riconosciuto per contrappeso all’autonomia e indipendenza. La Costituzione stabilisce che la giustizia è amministrata in nome del popolo e dunque i cittadini hanno diritto di esercitare il controllo sui provvedimenti giudiziari anche criticandoli. . (Agrigentonotizie.it)

Trentaquattro anni fa l'omicidio del giudice Livatino - il presidente Anm : "Un esempio per tutti" - Il trentaquattresimo anniversario dell’omicidio del beato giudice, Rosario Angelo Livatino è stato ricordato dalle autorità che, come ogni anno si sono radunate sul luogo del delitto. "La speranza è che in futuro l'esempio del giudice Rosario Livatino possa essere la guida dei magistrati di... (Agrigentonotizie.it)