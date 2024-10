Cannizzo (Microsoft Italia): “Supportiamo le scuole non solo come fornitori di servizi, ma come partner di trasformazione tecnologica” [VIDEO INTERVISTA] (Di domenica 20 ottobre 2024) Microsoft Italia conferma il suo impegno a sostegno della scuola Italiana, presentando a Didacta Italia le sue soluzioni per la trasformazione digitale e l'integrazione dell'intelligenza artificiale. L'articolo Cannizzo (Microsoft Italia): “Supportiamo le scuole non solo come fornitori di servizi, ma come partner di trasformazione tecnologica” VIDEO INTERVISTA . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 20 ottobre 2024)conferma il suo impegno a sostegno della scuolana, presentando a Didactale sue soluzioni per ladigitale e l'integrazione dell'intelligenza artificiale. L'articolo): “lenondi, madi”

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Canoa, Buonfiglio rieletto presidente della Fick - ROMA - Le societĂ affiliate alle Federazione Italiana Canoa Kayak hanno votato ieri a Roma nella sala delle Armi al Foro Italico nel segno della continuitĂ rieleggendo alla carica di presidente Lucian ... (corrieredellosport.it)

Nuovo appuntamento di “Visionare - dialoghi di Architettura” con Maria Giuseppina Grasso Cannizzo - Il 16 ottobre a Villa e Collezione Panza. Modera Fulvio Irace, curatore della rassegna organizzata dall’Ordine degli Architetti Varese ... (varesenoi.it)

Siracusa. Sfugge all’alt di Polizia e tenta la fuga con la moto, riconosciuto e denunciato un 17enne - Nel pomeriggio di ieri, agenti delle Volanti, in servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Bartolomeo Cannizzo notavano un motociclo di grossa cilindrata con a bordo un soggetto priv ... (libertasicilia.it)