Sport.quotidiano.net - Basket A2: Libertas ko solo nel finale con Cantù. Finisce 80-83 la sfida del PalaMacchia

(Di domenica 20 ottobre 2024) Livorno, 20 ottobre 2024 – Una partita di grande cuore, ma non basta. LaLivorno perde in casa 80-83 contro l’Acqua San Bernardo. Unadi prestigio contro una piazza storica con cui negli anni Ottanta le battaglie sportive sono state tante. Una serata comunque speciale per la Livornosina che però esce dal palazzo con l’amaro in bocca ma consapevole delle potenzialità del team. Una prova di generosità del collettivo di Andreazza. Con un Banks ancora stoico (quaranta minuti in campo e venti punti). Involuzione da tre per Hooker dopo l’ottima prova contro Cremona. Ilnon è avaro di emozioni. Italiano (18 punti finali) trova la tripla dell’80-81 a venti secondi dalla fine, quando gli amaranto erano spalle al muro 77-81. C’è timeout pere al rientro Possamai trova i due punti che, a cinque secondi dalla fine, danno la vittoria.