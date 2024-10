Assegno di mantenimento, in questo caso può essere revocato al figlio (Di domenica 20 ottobre 2024) Quando viene meno il diritto all’Assegno di mantenimento? Più volte la Corte di Cassazione ha contribuito a fare chiarezza sui confini entro i quali è possibile continuare a percepire l’importo mensile e – proprio quest’anno – ha chiarito il caso del figlio trentenne che si trova senza un lavoro e relativo reddito. Con l’ordinanza n. 2259/2024 la Corte ha infatti ribadito qual è l’orientamento costante della giurisprudenza, sul tema della durata dell’Assegno di mantenimento che il genitore divorziato e non collocatario – vale a dire che non vive sotto lo stesso tetto col figlio – deve versare a quest’ultimo. In particolare può essere negato il mantenimento a chi, ormai trentenne, è laureato ma disoccupato oppure tirocinante o stagista? Vediamo insieme qual è la risposta della Suprema Corte. Quifinanza.it - Assegno di mantenimento, in questo caso può essere revocato al figlio Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Quando viene meno il diritto all’di? Più volte la Corte di Cassazione ha contribuito a fare chiarezza sui confini entro i quali è possibile continuare a percepire l’importo mensile e – proprio quest’anno – ha chiarito ildeltrentenne che si trova senza un lavoro e relativo reddito. Con l’ordinanza n. 2259/2024 la Corte ha infatti ribadito qual è l’orientamento costante della giurisprudenza, sul tema della durata dell’diche il genitore divorziato e non collocatario – vale a dire che non vive sotto lo stesso tetto col– deve versare a quest’ultimo. In particolare puònegato ila chi, ormai trentenne, è laureato ma disoccupato oppure tirocinante o stagista? Vediamo insieme qual è la risposta della Suprema Corte.

