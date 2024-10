Appalti e corruzione, il Riesame discute il ricorso di Alfieri contro la carcerazione (Di domenica 20 ottobre 2024) Verrà discusso nella giornata di domani o comunque entro la settimana, al Tribunale di Salerno, dinanzi ai magistrati del Riesame, il ricorso del presidente della Provincia di Salerno e sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, contro l’ordinanza che, dallo scorso 3 ottobre, lo vede in carcere Salernotoday.it - Appalti e corruzione, il Riesame discute il ricorso di Alfieri contro la carcerazione Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Verrà discusso nella giornata di domani o comunque entro la settimana, al Tribunale di Salerno, dinanzi ai magistrati del, ildel presidente della Provincia di Salerno e sindaco di Capaccio Paestum, Francol’ordinanza che, dallo scorso 3 ottobre, lo vede in carcere

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Tribunale del Riesame di Avellino respinge nuovamente il ricorso contro il sequestro a De Cesare - Il Tribunale del Riesame per le Misure Reali di Avellino, presieduto da Gianpiero Scarlato, ha nuovamente respinto il ricorso contro il sequestro di circa otto milioni di euro appartenenti a Gianandrea De Cesare, ex proprietario di Sidigas, difeso dagli avvocati Claudio Mauriello e Olindo... (Avellinotoday.it)

Milano : Riesame - in Lombardia esiste ‘supermafia’ - accolto ricorso pm - Lo scorso ottobre il gip di Milano, Tommaso Perna, aveva negato l’arresto di 142 persone su 153 indagati rigettando l’impostazione della pm Alessandra Cerreti che aveva coordinato le indagini dei carabinieri. (LaPresse) – Il tribunale del Riesame di Milano ha accolto il ricorso della Procura di Milano nell’inchiesta Hydra sul cosiddetto ‘sistema mafioso lombardo’, una sorta di “consorzio” fra ... (Lapresse.it)

Davide Erba si difende : ricorso al Tribunale del Riesame i di lusso e criptovalute - Tecnicamente sarebbe stato più giustificato, almeno sulla carta, indagare per appropriazione indebita (ma in quel caso mancherebbe la querela della parte offesa) oppure per riciclaggio. Monza, 9 ottobre 2024 – Un ricorso al Tribunale del Riesame di Monza per il dissequestro di tutta la documentazione contabile delle società di Davide Erba. (Ilgiorno.it)