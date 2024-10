Alluvione in Emilia Romagna, l’angoscia dei residenti di Pianoro: “Seconda volta, siamo disperati” (Di domenica 20 ottobre 2024) "Questa è la seconda volta nel giro di neanche un mese. È stata anche peggiore della scorsa Alluvione. siamo veramente disperati" è lo sfogo a Fanpage.it di un residente di Pianoro, tra Modena e Bologna, una delle zone più colpite dal maltempo e dall'Alluvione che in queste ore ha interessato l'Emilia Romagna. Fanpage.it - Alluvione in Emilia Romagna, l’angoscia dei residenti di Pianoro: “Seconda volta, siamo disperati” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) "Questa è la secondanel giro di neanche un mese. È stata anche peggiore della scorsaveramente disperati" è lo sfogo a Fanpage.it di un residente di, tra Modena e Bologna, una delle zone più colpite dal maltempo e dall'che in queste ore ha interessato l'

Trovato morto a Pianoro un 20enne scomparso dopo l'alluvione su Bologna - travolto dalla piena con l'auto - I vigili del fuoco hanno individuato e recuperato il corpo del 20enne travolto dall’alluvione a Pianoro, in provincia di Bologna. (Notizie.virgilio.it)

Alluvione a Bologna : ragazzo muore nell’auto travolta da un torrente a Pianoro. Il cordoglio di Meloni - Sono in corso le operazioni di recupero. In salvo il fratello che era con lui. . Il corpo è stato individuato stamani, intorno alle 8, dall'elicottero dei vigili del fuoco il corpo senza vita della persona dispersa a Botteghino di Zocca, dopo che nella notte l'auto su cui viaggiava era stata travolta dalla piena del torrente Zena. (Firenzepost.it)

Maltempo : alluvione a Bologna - un morto a Pianoro. Disastro anche in Sicilia - Calabria e Toscana - In Toscana si è verificata l’esondazione del fiume Elsa in prossimità della località Petrazzi nel comune di Castelfiorentino. L’Emilia-Romagna è sotto alluvione ancora una volta dopo il disastro del maggio 2023 (44 Comuni coinvolti, danni per 10 miliardi di euro). In 4 ore, aveva spiegato, “sono caduti più di 80 millimetri di pioggia”. (Velvetmag.it)