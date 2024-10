Alluvione Emilia-Romagna, oltre 300 interventi dei vigili del fuoco nel Bolognese: le campagne inondate riprese dall’elicottero dei soccorsi (Di domenica 20 ottobre 2024) oltre 300 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nelle ultime ore in Emilia-Romagna per far fronte ai danni causati dalle piogge. Situazione più critica in provincia di Bologna, dove a causa dell’esondazione dei torrenti Ravone, Savena e Zena e del fiume Idice sono in atto interventi di soccorso alla popolazione. A Botteghino di Zocca (Pianoro) i vigili del fuoco fluviali stanno procedendo con le operazioni di recupero del corpo senza vita della persona dispersa da stanotte, dopo che l’auto su cui viaggiava era stata trascinata dalla piena del torrente Zena. Nel forlivese prosegue il lavoro dei vigili del fuoco nelle zone di Cesenatico e Gatteo per soccorsi dovuti ad allagamenti e per la messa in sicurezza di persone minacciate dall’acqua. Inviati in rinforzo a Bologna e Reggio Emilia moduli operativi con personale esperto nel soccorso connesso al rischio acquatico. Ilfattoquotidiano.it - Alluvione Emilia-Romagna, oltre 300 interventi dei vigili del fuoco nel Bolognese: le campagne inondate riprese dall’elicottero dei soccorsi Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024)300 glieffettuati daidelnelle ultime ore inper far fronte ai danni causati dalle piogge. Situazione più critica in provincia di Bologna, dove a causa dell’esondazione dei torrenti Ravone, Savena e Zena e del fiume Idice sono in attodi soccorso alla popolazione. A Botteghino di Zocca (Pianoro) idelfluviali stanno procedendo con le operazioni di recupero del corpo senza vita della persona dispersa da stanotte, dopo che l’auto su cui viaggiava era stata trascinata dalla piena del torrente Zena. Nel forlivese prosegue il lavoro deidelnelle zone di Cesenatico e Gatteo perdovuti ad allagamenti e per la messa in sicurezza di persone minacciate dall’acqua. Inviati in rinforzo a Bologna e Reggiomoduli operativi con personale esperto nel soccorso connesso al rischio acquatico.

Emergenza maltempo in Emilia-Romagna : vigili del fuoco dell’Umbria mobilitati per assistenza - Il coordinamento con l’amministrazione locale e altre agenzie è fondamentale per calibrare l’uso delle risorse e ottimizzare i risultati degli interventi in corso. La colonna mobile e il modulo Crab Per far fronte a questa situazione di crisi, è stata inviata una colonna mobile composta da nove unità, di cui sei provenienti dal comando di Perugia e tre da quello di Terni. (Gaeta.it)

Alluvione in Emilia Romagna - a Bologna morto un ragazzo di 20 anni. Meloni : vicina ai familiari della vittima - Abbiamo molte viabilità critiche perche si sta riversando l’acqua dell’Idice e quella di fossi e canali. Evacuazioni, soprattutto dalle case al piano terra vicine ai fiumi, ci sono state un po’ ovunque. E informa che “l’Idice è tracimato nei pressi dell’Inail sia verso destra che verso sinistra allagando sia zone di Vigorso che la parte Ovest del capoluogo. (Secoloditalia.it)

In Emilia Romagna la piena che uccide : migliaia gli evacuati - Sono oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore in Emilia Romagna, colpita dal maltempo. . In Emilia Romagna la piena è peggiore che nel maggio dell’anno scorso, l’acqua invade anche l’A1 a Piacenza, c’è un morto a Pianoro, a migliaia gli evacuati. Al momento è in corso una ricognizione aerea con l’elicottero […] The post In Emilia Romagna la piena che uccide: migliaia gli ... (Lidentita.it)