Aggressione in un forno di Latina: titolare attacca il dipendente per rifiuto di una mansione (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza sul luogo di lavoro ha scosso la comunità di Latina, dove un titolare di un forno ha aggredito un dipendente di origine bengalese. Il fatto si è verificato giovedì mattina, quando la vittima, un uomo di trentacinque anni, si è rifiutato di guidare il furgone aziendale, considerandolo un incarico non di sua competenza. Questo rifiuto ha scatenato una reazione violenta da parte del datore di lavoro, il quale ha sferrato un pugno al volto del dipendente, causando la sua necessaria ospedalizzazione. La situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza e al rispetto dei diritti dei lavoratori in un contesto di crescente tensione.

