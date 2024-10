WWE: Sei ex del team creativo denunciano l’ambiente tossico sotto la gestione di Vince McMahon (Di sabato 19 ottobre 2024) Che durante l’era di Vince McMahon il clima in WWE fosse particolare è cosa nota, ma le recenti rivelazioni di sei ex autori a Rolling Stone dipingono un quadro ancor più inquietante di quanto si potesse immaginare. Le testimonianze, che coprono il periodo dal 2016 al 2022, rivelano un ambiente lavorativo dominato dalla paura e caratterizzato da comportamenti controversi. Un Regno di Paura nella Writers Room WWE “La WWE è un regno governato dalla paura”, ha rivelato uno degli ex autori a Rolling Stone. “È il fattore motivante ovunque: la paura.” Regole e Dress Code: L’Ossessione per il Controllo Nella WWE vigeva un rigido dress code che prevedeva completo per gli uomini e gonne, vestiti o tailleur per le donne, con l’obbligo di mantenere sempre le scarpe lucidate. Zonawrestling.net - WWE: Sei ex del team creativo denunciano l’ambiente tossico sotto la gestione di Vince McMahon Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Che durante l’era diil clima in WWE fosse particolare è cosa nota, ma le recenti rivelazioni di sei ex autori a Rolling Stone dipingono un quadro ancor più inquietante di quanto si potesse immaginare. Le testimonianze, che coprono il periodo dal 2016 al 2022, rivelano un ambiente lavorativo dominato dalla paura e caratterizzato da comportamenti controversi. Un Regno di Paura nella Writers Room WWE “La WWE è un regno governato dalla paura”, ha rivelato uno degli ex autori a Rolling Stone. “È il fattore motivante ovunque: la paura.” Regole e Dress Code: L’Ossessione per il Controllo Nella WWE vigeva un rigido dress code che prevedeva completo per gli uomini e gonne, vestiti o tailleur per le donne, con l’obbligo di mantenere sempre le scarpe lucidate.

