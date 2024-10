Week end 19-20 ottobre a Firenze e in Toscana: spettacoli ed eventi (Di sabato 19 ottobre 2024) Mah?bh?rata - Mantras, Fights and Threnody al Maggio, i concerti degli Amici della Musica, "La bicicletta di Bartali" a Suoni riflessi, gli eventi per il centenario della nascita di Rolando Panerai, il Festival della Liuteria Toscana, gli spettacoli di prosa, la festa alla Misericordia di Rifredi, Rionalissima al Campo di Marte L'articolo Week end 19-20 ottobre a Firenze e in Toscana: spettacoli ed eventi proviene da Firenze Post. .com - Week end 19-20 ottobre a Firenze e in Toscana: spettacoli ed eventi Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) Mah?bh?rata - Mantras, Fights and Threnody al Maggio, i concerti degli Amici della Musica, "La bicicletta di Bartali" a Suoni riflessi, gliper il centenario della nascita di Rolando Panerai, il Festival della Liuteria, glidi prosa, la festa alla Misericordia di Rifredi, Rionalissima al Campo di Marte L'articoloend 19-20e inedproviene daPost.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Weekend - cosa fare in Toscana il 19 e 20 ottobre : sagre - eventi e concerti - Mercatini, concerti, sagre e tanto altro ancora. Il fine settimana del 19 e 20 ottobre, come di consueto, sarà ricco di eventi da non perdere nella nostra regione: vediamo di seguito qualche suggerimento su cosa fare nel weekend in Toscana. Rionalissima, la fiera a Campo di Marte Domenica... (Livornotoday.it)

Cosa fare sabato e domenica 12 e 13 ottobre in Toscana : tanti eventi - Sono tanti gli eventi del weekend 12-13 ottobre. In tutte le province tanti appuntamenti con l'enogastronomia e i frutti dell'autunno, l'escursionismo, i musei. Leggi la guida del fine settimana. (Lanazione.it)

Weekend - cosa fare in Toscana il 12 e 13 ottobre : sagre - eventi e concerti - Mercatini, concerti, sagre e tanto altro ancora. Il fine settimana del 12 e 13 ottobre, come di consueto, sarà ricco di eventi da non perdere nella nostra regione: vediamo di seguito qualche suggerimento su cosa fare nel weekend in Toscana. Mercato internazionale di Arezzo Dall'11 al 13... (Livornotoday.it)