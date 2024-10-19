Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2024 ore 07:30
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 20 : 30 - IL SINISTRO PROVOCA RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA STRADA STATALE 430 DELLA VALLE DEL GARIGLIANO TRA LA CASILINA ED IL BIVIO PER L’A1. SEMPRE IN A1 DIREZIONE NAPOLI 2 KM DI CODE ANCHE TRA VALMONTONE E COLLEFFERRO CAUSA LAVORI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E SALARIA E TRA CENTRALE DEL LATTE ED ANAGNINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA MAGGIORI DISAGI CON CODE ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 19 : 45 - 05 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALL’AUTOSTRADA DEL SOLE. SI CONSIGLIA DI USCIRE A PONTECORVO PER POI RIENTRARE A CAGLIANELLO. SEMPRE IN A1 DIREZIONE NAPOLI 2 KM DI CODE ANCHE TRA VALMONTONE E COLLEFFERRO CAUSA LAVORI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E SALARIA E TRA CENTRALE DEL ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 19 : 15 - 05 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALL’AUTOSTRADA DEL SOLE. SI CONSIGLIA DI USCIRE A PONTECORVO PER POI RIENTRARE A CAGLIANELLO. VIABILITÀ DEL 18 OTTOBRE 2024 ORE 18. PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE NAPOLI A CAUSA DEL SINISTRO DI QUESTO POMERIGGIO CHE HA COINVOLTO DUE CAMION ANCORA CHIUSA LA CARREGGIATA ALL’ ALTEZZA DELLA ... (Romadailynews.it)
Milan, Leao non è più intoccabile: la decisione e il motivo dietro la scelta di Fonseca calcionews24.com
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