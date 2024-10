Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2024 ore 07:30 (Di sabato 19 ottobre 2024) Viabilità DEL 19 OTTOBRE 2024 ORE 07.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio LA Viabilità è SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA RGIONE AD ECCEZIONE DEDLL’ A1 FIRENZE-Roma DOVE SONO PRESENTI CODE PER UN INCIDENTE TRA PONZANO E FIANO RomaNO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO FINO AL 3 NOVEMBRE NEI FINE SETTIMANA TORNA IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DELLE LINEE BUS “C”, CHE RAGGIUNGONO I CIMITERI CITTADINI. INFINE PER LA GIORNATA DI OGGI DIRAMATA L ALLERTA METEO DI COLORE GIALLO CON PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SI RICORDA IN CASO DI PIOGGIA DI AUMENTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE CI PRECEDE DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2024 ore 07:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 19 ottobre 2024)DEL 19 OTTOBREORE 07.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALAè SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA RGIONE AD ECCEZIONE DEDLL’ A1 FIRENZE-DOVE SONO PRESENTI CODE PER UN INCIDENTE TRA PONZANO E FIANONO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO FINO AL 3 NOVEMBRE NEI FINE SETTIMANA TORNA IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DELLE LINEE BUS “C”, CHE RAGGIUNGONO I CIMITERI CITTADINI. INFINE PER LA GIORNATA DI OGGI DIRAMATA L ALLERTA METEO DI COLORE GIALLO CON PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SI RICORDA IN CASO DI PIOGGIA DI AUMENTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE CI PRECEDE DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral

