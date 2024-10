Truffe ad anziani, sottratti 70mila euro con “l’inganno del carabiniere”: 3 in manette (Di sabato 19 ottobre 2024) I tre erano soliti agire utilizzando il metodo della "truffa del carabiniere", che punta a spaventare gli anziani e a convincerli a cedere ingenti somme di denaro per aiutare un parente in difficoltà L'articolo Truffe ad anziani, sottratti 70mila euro con “l’inganno del carabiniere”: 3 in manette proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Truffe ad anziani, sottratti 70mila euro con “l’inganno del carabiniere”: 3 in manette Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di sabato 19 ottobre 2024) I tre erano soliti agire utilizzando il metodo della "truffa del", che punta a spaventare glie a convincerli a cedere ingenti somme di denaro per aiutare un parente in difficoltà L'articoloadcon “del”: 3 inproviene da Il Difforme.

