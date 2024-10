Ilgiorno.it - Truffa milionaria con AirPods: sequestrati 30 milioni di euro da Latina a Como

(Di sabato 19 ottobre 2024) Un sofisticato sistema di evasione dell’Iva basato sulla commercializzazione di prodotti elettronici, in particolare Apple, che venivano ciclicamente venduti tra le società coinvolte nella frode senza mai raggiungere i consumatori finali. Nel corso delle indagini per ricostruire le attività dell’organizzazione criminale, la Guardia di finanza dei Comandi Provinciali diha eseguito un sequestro preventivo di beni per 30diemesso dal Tribunale di. In particolare, le indagini inizialmente svolte autonomamente da due Nuclei di Polizia Economico Finanziaria, in seguito a convergenze investigative su alcune società, sono state riunite e coordinate dalla Procurapea.