Toghe politicizzate, Salvini "mobilita" (Di sabato 19 ottobre 2024) 11.20 Il leader della Lega Salvini "ha convocato con massima urgenza" un Consiglio federale del partito dopo "l'attacco all'Italia e agli italiani sferrato da una parte di magistrati politicizzati", dopo la non convalida dei migranti in in Albania e il processo Open Arms.. "La Lega presenterĂ nei comuni italiani mozioni per ribadire la necessitĂ di difendere i confini. 14 e 15 dicembre gazebo in cittĂ in vista della sentenza Open Arms in agenda a Palermo il 20 dicembre". "Chi impedisce di difendere i confini mette in pericolo il Paese". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 19 ottobre 2024) 11.20 Il leader della Lega"ha convocato con massima urgenza" un Consiglio federale del partito dopo "l'attacco all'Italia e agli italiani sferrato da una parte di magistrati politicizzati", dopo la non convalida dei migranti in in Albania e il processo Open Arms.. "La Lega presenterĂ nei comuni italiani mozioni per ribadire la necessitĂ di difendere i confini. 14 e 15 dicembre gazebo in cittĂ in vista della sentenza Open Arms in agenda a Palermo il 20 dicembre". "Chi impedisce di difendere i confini mette in pericolo il Paese".

Scorta assegnata alla PM Giorgia Righi dopo le minacce per il caso Salvini-Open Arms - “ La difesa ha sostenuto che la responsabilità dell’impasse non fosse del ministro, ma della ONG stessa, che avrebbe deliberatamente evitato di raggiungere un porto sicuro diverso dall’Italia, pur avendone la possibilità . L’assegnazione della scorta alla PM Giorgia Righi evidenzia la crescente tensione intorno al processo e le pressioni subite dai magistrati coinvolti. (Puntomagazine.it)

Open Arms - pm sotto scorta dopo le minacce. Leghisti manifestano per Salvini. Bongiorno : “La barca poteva andare in Spagna” - La barca – ha proseguito Bongiorno- era integra, non c’era alcun distress e i motori funzionavano”. Cosa è accaduto?”, si chiede la penalista che ipotizza che la ong spagnola avesse un “appuntamento” per prendere a bordo i profughi. L'articolo Open Arms, pm sotto scorta dopo le minacce. I migranti rimasero in mare 19 giorni nell’agosto del 2019. (Ilfattoquotidiano.it)

Scorta per la pm Giorgia Righi dopo le minacce social : il caso Salvini infiamma il dibattito - La richiesta di sei anni di reclusione per Matteo Salvini si basa sull’episodio verificatosi nell’agosto 2019 quando, mentre era in carica, il leader della Lega avrebbe bloccato l’approdo della nave Open Arms, con a bordo 147 migranti in difficoltà . La decisione della Procura di chiedere una condanna così severa non è stata presa alla leggera, ma si basa su una dettagliata analisi delle ... (Gaeta.it)