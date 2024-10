Six Kings Slam 2024: Sinner vince anche in Arabia, Alcaraz piegato in tre set in rimonta (Di sabato 19 ottobre 2024) Jannik Sinner trionfa nel Six Kings Slam 2024, la ricca esibizione saudita di scena nella capitale Riyadh. Il numero uno al mondo ha sconfitto Carlos Alcaraz in rimonta in tre set, con il punteggio di 6-7(5) 6-3 6-3 in due ore e 19 minuti di gioco. Incontro molto combattuto e godibile, in cui i due finalisti non si sono risparmiati e hanno dato prova del loro grande talento. anche se si tratta di un’esibizione, è arrivata la prima vittoria stagionale per Sinner ai danni di Alcaraz, che gli permette anche di incassare il ricco montepremi messo a disposizione. MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV LA CRONACA DI Sinner-Alcaraz – Inizio molto scorrevole, in cui entrambi tengono rapidamente il proprio turno di battuta. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Janniktrionfa nel Six, la ricca esibizione saudita di scena nella capitale Riyadh. Il numero uno al mondo ha sconfitto Carlosinin tre set, con il punteggio di 6-7(5) 6-3 6-3 in due ore e 19 minuti di gioco. Incontro molto combattuto e godibile, in cui i due finalisti non si sono risparmiati e hanno dato prova del loro grande talento.se si tratta di un’esibizione, è arrivata la prima vittoria stagionale perai danni di, che gli permettedi incassare il ricco montepremi messo a disposizione. MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV LA CRONACA DI– Inizio molto scorrevole, in cui entrambi tengono rapidamente il proprio turno di battuta.

