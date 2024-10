Game-experience.it - Secret Level, Amazon ha annunciato il cast dei doppiatori della serie animata

(Di sabato 19 ottobre 2024)ha partecipato al New York Comic-Con Prime Video per annunciare ufficialmente ildeidi, laantologica che ricordiamo sarĂ disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming dalla giornata del 10 dicembre 2024. Come anticipato da un leak appena qualche giorno fa,ha rivelato iche hanno preso parte al progetto, dove tra questi troviamo anche alcuni nomi di assoluto spicco tra i quali non possiamo che citare Arnold Schwarzenegger e Keanu Reeves.