Ilrestodelcarlino.it - Romagna, un’altra giornata di paura e allagamenti

(Di sabato 19 ottobre 2024)e danni a Cesenatico Sul territorio sono piovuti oltre 170 millimetri di pioggia in queste ore di precipitazioni. Strade allagate, acqua nei giardini a mare, alberi caduti, danni in viale Carducci. "Sul territorio comunale ci sono diverse strade chiuse per, e stiamo procedendo alla chiusura di viale Carducci, nel tratto tra via Bologna e viale Roma, per la pericolosità di alcune alberature sotto osservazione – ha detto in serata il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli –. Il sistema fognario é in crisi per la mole delle precipitazioni”. Un pino è crollato in viale Carducci nei pressi della Despar, sottopassi allagati e auto bloccate. Un altro è caduto poco più avanti, sempre in viale Carducci, un altro in viale Leonardo Da Vinci. Sempre viale Carducci è stata chiusa per le operazioni di soccorso e primo intervento.