Roma, Juric: “L’Inter non ha punti deboli. Dybala e Dovbyk sono al 100%” (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ivan Juric ha parlato alla vigilia della sfida all'Inter, in programma alle 20.45 di domenica 20 ottobre: "Dell'Inter L'articolo Roma, Juric: “L’Inter non ha punti deboli. Dybala e Dovbyk sono al 100%” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Roma, Juric: “L’Inter non ha punti deboli. Dybala e Dovbyk sono al 100%” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ivanha parlato alla vigilia della sfida all'Inter, in programma alle 20.45 di domenica 20 ottobre: "Dell'Inter L'articolo: “non haal” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Inter - Inzaghi avvisa : “Conosco Juric - con la Roma servirà una grande partita” - (Adnkronos) – "Sappiamo che avversaria incontreremo, abbiamo affrontato Juric tante volte in questi anni. Sta portando la sua filosofia alla… L'articolo Inter, Inzaghi avvisa: “Conosco Juric, con la Roma servirà una grande partita” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Inter - Inzaghi avvisa : "Conosco Juric - con la Roma servirà una grande partita" - La sosta non ci deve influenzare: veniamo da tre vittorie e dobbiamo proseguire nel nostro percorso".