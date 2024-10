Quattro minuti da incubo per Abraham: gol sbagliato e infortunio (Di sabato 19 ottobre 2024) Tammy Abraham ha giocato Quattro minuti prima di lasciare il campo per infortunio, ma gli sono bastati per mettersi in mostra Una serata da dimenticare per Tammy Abraham. L’attaccante inglese, partito dalla panchina dopo il match disastroso di Firenze, è subentrato al 72esimo, per dare il cambio ad uno stremato Alvaro Morata. Tammy Abraham (LaPresse) – Calciomercato.itLa partita dell’ex Roma è però durata solamente Quattro minuti: il calciatore ha riportato un infortunio alla spalla vecchio (non è nuovo a questo tipo di problema), lasciando il campo in lacrime. L’infortunio è arrivato dopo esser caduto male per via di uno scontro con Okoye. Calciomercato.it - Quattro minuti da incubo per Abraham: gol sbagliato e infortunio Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tammyha giocatoprima di lasciare il campo per, ma gli sono bastati per mettersi in mostra Una serata da dimenticare per Tammy. L’attaccante inglese, partito dalla panchina dopo il match disastroso di Firenze, è subentrato al 72esimo, per dare il cambio ad uno stremato Alvaro Morata. Tammy(LaPresse) – Calciomercato.itLa partita dell’ex Roma è però durata solamente: il calciatore ha riportato unalla spalla vecchio (non è nuovo a questo tipo di problema), lasciando il campo in lacrime. L’è arrivato dopo esser caduto male per via di uno scontro con Okoye.

