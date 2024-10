Presentazione della Carta di Lorenzo: un passo significativo per la sicurezza sul lavoro (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il drammatico incidente avvenuto a Lorenzo Parelli, studente dell’Istituto Professionale Bearzi di Udine, ha acceso i riflettori sulla necessità di riforme significative nel settore della sicurezza sul lavoro. In questo contesto, la Carta di Lorenzo, un manifesto dedicato alla memoria del giovane, sarà presentata ufficialmente il 24 ottobre a Roma durante il prossimo Consiglio Generale di Confindustria. L’incontro, atteso con attenzione particolarmente dalle famiglie e dai professionisti del settore, vedrà la partecipazione del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e dei genitori di Lorenzo, Elena e Dino Parelli. La genesi della Carta di Lorenzo Lorenzo Parelli, che frequentava il quarto anno dell’Istituto Professionale Bearzi di Udine, ha perso la vita nel gennaio 2022 durante l’ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro a causa di un incidente. Gaeta.it - Presentazione della Carta di Lorenzo: un passo significativo per la sicurezza sul lavoro Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il drammatico incidente avvenuto aParelli, studente dell’Istituto Professionale Bearzi di Udine, ha acceso i riflettori sulla necessità di riforme significative nel settoresul. In questo contesto, ladi, un manifesto dedicato alla memoria del giovane, sarà presentata ufficialmente il 24 ottobre a Roma durante il prossimo Consiglio Generale di Confindustria. L’incontro, atteso con attenzione particolarmente dalle famiglie e dai professionisti del settore, vedrà la partecipazione del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e dei genitori di, Elena e Dino Parelli. La genesidiParelli, che frequentava il quarto anno dell’Istituto Professionale Bearzi di Udine, ha perso la vita nel gennaio 2022 durante l’ultimo giorno di alternanza scuola-a causa di un incidente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sanitari aggrediti al carcere Di Lorenzo - la Cisl : "Serve più sicurezza nei luoghi di lavoro" - Ancora personale sanitario aggredito all'istituto penitenziario "Di Lorenzo", i sindacati intervengono denunciando la carenza di sicurezza nei luoghi di lavoro. . . In particolare, a chiedere più risorse umane e quindi più sicurezza, sono Carmela Petralia, segretaria generale Cisl, Salvatore Parello. (Agrigentonotizie.it)

Kvara - assist meraviglioso per il gol di Di Lorenzo e segna la rete della sicurezza - Corriere dello Sport – Kvara, assist meraviglioso per il gol di Di Lorenzo e segna la rete della sicurezza I quotidiani sono pazzi di Khvicha … L'articolo Kvara, assist meraviglioso per il gol di Di Lorenzo e segna la rete della sicurezza proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)