Porto di Venezia, sciopero a oltranza contro il bando iper precario (Di sabato 19 ottobre 2024) sciopero, sciopero ad oltranza. Da quattro giorni, i lavoratori del Porto di Venezia hanno incrociato le braccia e si sono riuniti in assemblea permanente, fermamente decisi a non tornare sulle Porto di Venezia, sciopero a oltranza contro il bando iper precario il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Porto di Venezia, sciopero a oltranza contro il bando iper precario Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di sabato 19 ottobre 2024)ad. Da quattro giorni, i lavoratori deldihanno incrociato le braccia e si sono riuniti in assemblea permanente, fermamente decisi a non tornare sullediilil manifesto.

